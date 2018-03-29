МИД РФ может закрыть консульство США в Петербурге

Министерство иностранных дел России предложило закрыть американское диппредставительство в Санкт-Петербурге в качестве ответной меры на закрытие генконсульства РФ в Сиэтле. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Соответствующее предложение будет направлено президенту РФ Владимиру Путину, который примет окончательное решение.

"Правильнее всего было бы закрыть консульство в Петербурге. Естественно, рассматриваются варианты и в Екатеринбурге, и во Владивостоке, но питерское консульство с точки зрения статуса для американцев важнее. Мы внесем свои предложения, но последнее слово остается за президентом — возможны корректировки", — сообщил один из собеседников издания. При этом пресс-секретарь американского посольства в РФ Мария Олсон заявила, что американская сторона "оставляет за собой право отреагировать на любые меры России".