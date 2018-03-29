Пожар в Кемерово: нашли живыми трех пропавших без вести

В российском Кемерово, где случился пожар в ТЦ "Зимняя вишня", унесший жизни десятков людей, нашли живыми троих пропавших без вести. Об этом сообщает со ссылкой на прес-службу СК РФ.

"В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке заявлений о 67-ми пропавших трое из них установлены среди живых", - говорится в сообщении.

Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64-х человек во время пожара в ТРЦ, заявили в СК РФ.

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Пока опознаны тела 27 человек. Похороны 14 жертв трагедии прошли в среду.

Предварительные результаты пожарно-технической экспертизы в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" свидетельствуют о возгорании в полости между этажами. В этом месте проходил силовой кабель. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на источник в МЧС.

Согласно предварительным результатам первого этапе пожарно-технической экспертизы, очаг термического воздействия в сгоревшем торговом центре "Зимняя вишня" находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами, рассказал источник в ГУ МЧС по Кемеровской области, информацию подтвердил собеседник в центральном аппарате МЧС.

Источник в региональном управлении МЧС сказал, что в месте, где был зафиксирован очаг возгорания, в межэтажном пространстве проходил силовой кабель. "Очаг первичного термического воздействия находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами ТЦ в районе батутного центра", - приводит данные экспертизы источник в МЧС. По его словам, в настоящее время на экспертизы отправлены около 100 предметов, имеющих значение по делу и пригодных для криминалистической идентификации. В экспертизе также говорится, что проводится 26 экспертиз, добавил собеседник.

"Эксперты исследуют остатки поролоновых шариков из детского бассейна, элементы утеплителя, фрагменты внутренней отделки", - сообщил источник в региональном управлении МЧС. Он также отметил, что есть основания полагать, что эти материалы не соответствуют утвержденным в России государственным стандартам.

По словам источника, на начальном этапе распространения огня распространение горения было зафиксировано по траектории вверх от места первичного термического воздействия с последующим распространением вверх на большой площади. "Интенсивному горению способствовали внутренние вихревые потоки, огонь также распространялся по внутристенным полостям", - отметил он.