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Выбило окна в квартирах: в Казахстане взорвали лед на реке

Подрыв льда в Казахстане на реке Иртыш
20:00 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: скриншот

В Казахстане в городе Семей проводили взрывные работы для освобождения реки Иртыш от льда.

В казахстанском городе Семей с помощью взрывчатки устроили подрыв льда на реке Иртыш для ее освобождения. В результате в десятках квартир выбило окна.

Об этом сообщает Nur.kz.

Местный житель рассказал, что компания, которая устроила взрыв, не рассчитала количество взрывчатки. В свою очередь представители компании "Востоквзрывпром" сообщили, что проводят взрывные работы для освобождения реки Иртыш от льда в соответствии со всеми правилами. Однако эффект ударной волны никто не отменял.

Издание Tengrinews.kz сообщило, что власти вынужденно подорвали лед после сброса воды из Шульбинской гидроэлектростанции. В результате затопило остров полковничий, а его жители были срочно эвакуированы. Сейчас ситуация на острове нормализовалась. Однако поток воды спустился вниз по течению, и вода поднялась в районе Затонской части города из-за скопления льда.

Всего в результате подрыва пострадали три девятиэтажных дома и один пятиэтажный. Местные власти обещают компенсировать жителям причиненный ущерб.

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LD, Взрывчатка, Иртыш, Казахстан.
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