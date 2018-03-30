РФ похвасталась испытанием новой баллистической ракеты "Сармат" (Видео)

На космодроме "Плесецк" в Архангельской области РФ прошли очередные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса РС-28 "Сармат". "Подтвердились характеристики комплекса во время предстартовой подготовки и на начальном этапе полета", - говорится в сообщении, опубликованном в газете Минобороны РФ "Красная Звезда". Кадры испытаний опубликованы на странице российского оборонного ведомства в YouTube. 1 марта Путин объявил о начале испытаний новых межконтинентальных ракет "Сармат". Президент РФ представил видео испытания ракеты, где моделируется удар в сторону США. Также он заявил, что, кроме МБР "Сармат", в конце 2017 года состоялся успешный пуск новейшей крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. Также Путин заявил о мгновенном ответном ядерном ударе в случае применения ядерного оружия против России или ее союзников.