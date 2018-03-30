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Лукашенко: Сало - самый лучший допинг

Александр Лукашенко
10:41 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: пресс-служба президента Беларусиl

Питание спортсменов - одна из важнейших составляющих их правильной подготовки, заявил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с олимпийскими и паралимпийскими чемпионами страны заявил, что сало – это самый лучший допинг. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Сало вам надо держать на этапах Кубка мира в холодильнике, нормальный кусок сала, чтобы вы могли после старта, забега, тяжелой тренировки кусок сала и черного белорусского хлеба съесть, а не пончики и мороженое. Нормальное питание для спортсменов - это вопрос номер один. Вот сало - это самый лучший белорусский допинг", - заявил Лукашенко.

Напомним, экономический эксперт Александр Охрименко заявлял, что осенью в Украине сало подорожает на 20%. По его словам, на это есть две причины – сезонный фактор и стоимость зерна, которая в 2017 году возросла.

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Все по теме:

Александр Лукашенко, Беларусь, Допинг, Сало.
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