Российский МИД вручит ноту дипломатам стран ЕС
МИД РФ вручает ноту протеста европейским послам из-за высылки дипломатов.
Министерство иностранных дел России вызывает к себе европейских послов, которым вручает ноту протеста из-за высылки российских дипломатов.
Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
"30 марта в МИД России вызываются руководители аккредитованных в Российской Федерации дипмиссий ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении России "в знак солидарности" с Великобританией из-за т.н. "дела Скрипалей", - говорится в сообщении.
В МИД РФ заявили, что "послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны".
Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России вызвало к себе послов Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о высылке 58 американских дипломатов и двух сотрудников генконсульства США в Екатеринбурге.
Как известно, уже 29 стран высылают российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Кроме того, Болгария, Люксембург, Словакия, Мальта и Португалия вызвали своих послов в РФ для консультаций.
Среди стран ЕС, которые никоим образом не "наказали" Россию - Австрия, Кипр и Греция.