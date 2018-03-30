Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман сообщил, когда все военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям Гройсман сообщил, когда все военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям
Новости: Срыв перемирия на Донбассе: МИД выступает за усиление санкций Срыв перемирия на Донбассе: МИД выступает за усиление санкций
Новости: Украинские сумоисты завоевали ряд медалей на престижных соревнованиях в Эстонии Украинские сумоисты завоевали ряд медалей на престижных соревнованиях в Эстонии
Новости: "Голубая Луна": когда мы увидим второе полнолуние "Голубая Луна": когда мы увидим второе полнолуние
X

Российский МИД вручит ноту дипломатам стран ЕС

МИД РФ
14:09 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Твиттер

МИД РФ вручает ноту протеста европейским послам из-за высылки дипломатов.

Министерство иностранных дел России вызывает к себе европейских послов, которым вручает ноту протеста из-за высылки российских дипломатов.

Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"30 марта в МИД России вызываются руководители аккредитованных в Российской Федерации дипмиссий ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении России "в знак солидарности" с Великобританией из-за т.н. "дела Скрипалей", - говорится в сообщении.

В МИД РФ заявили, что "послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны".

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России вызвало к себе послов Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о высылке 58 американских дипломатов и двух сотрудников генконсульства США в Екатеринбурге.

Как известно, уже 29 стран высылают российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Кроме того, Болгария, Люксембург, Словакия, Мальта и Португалия вызвали своих послов в РФ для консультаций.

Среди стран ЕС, которые никоим образом не "наказали" Россию - Австрия, Кипр и Греция.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МИД РФ, Нота РФ, Отравление Скрипаля, Россия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

МИД РФ сравнил украинских пограничников с сомалийскими пиратами Россия хочет получить материалы об отравлении дочери Скрипаля Пожар в Кемерово: нашли живыми трех пропавших без вести

Последние новости

Свадебный тренд: цветочные платья для подружек невесты (Фото) ГБР анонсирует первые расследования уже в сентябре Обмен Сущенко на россиян: в Кремле отреагировали на обращение адвоката
Сегодня читают
01 Погода на выходные: в Украине резко потеплеет
02 Субботняя "голубая Луна" станет последней до 2020 года
03 Тайна вселенной: физики приблизились к разгадке
04 Федецкий назвал единственного тренера, с которым у Хачериди не было проблем
05 Срыв перемирия на Донбассе: МИД выступает за усиление санкций
Новости сегодня
14:16 "Заря" – "Шахтер": прогноз и ставки букмекеров на матч
14:10 Анастасия Приходько впервые показала свою дочь
14:04 Украина начнет новый диалог с нацменьшинствами по языковому вопросу
14:03 Смешные детишки, которые считают себя животными
14:02 Президент Чехии заявил, что нет доказательств по делу Скрипаля
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Пасхальное перемирие": боевики дважды нарушили режим тишины Боевики дважды нарушили "Пасхальное перемирие"
Новости: Погода на выходные 31 марта - 1 апреля: в Украине резко потеплеет Погода на выходные: в Украине резко потеплеет
Новости: В Украине сегодня запускают 4G В Украине сегодня запускают 4G
Новости: Песах 2018: традиции и что нельзя делать в этот праздник Песах 2018: традиции и что нельзя делать в этот праздник
Добавить комментарий
0