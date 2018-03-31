Дело о транзите газа: "Газпром" просит отменить "транзитное" решение арбитража

Российский "Газпром" подал в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство – требует частичной отмены окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом" по делу о транзите газа.

Основанием подачи ходатайства российский монополист называет "существенные процессуальные нарушения, допущенные арбитрами при вынесении этого решения".

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы для транзита и обязал российского монополиста выплатить 4,63 млрд долл.

По данным "Нафтогаза", это решение означает, что "Газпром" должен уплатить Украине около 2,56 млрд долл., с учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах. В "Газпроме" отказались выполнять эти решения суда.

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При этом "Газпром" инициировал расторжение контрактов с "Нафтогазом" на поставку газа в Украину и транзит газа через ее территорию в Европу.