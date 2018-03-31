Россия отправила ноту в Британию из-за досмотра самолета в "Хитроу"

Посольство России в Великобритании направило британскому МИД ноту с требованием разъяснить причины проверки самолета "Аэрофлота" в аэропорту "Хитроу".

Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского посольства.

В российском посольстве назвали проверку самолета "грубой провокацией британских властей", отметив, что "такого рода вещи происходят крайне редко и являются чрезвычайными".

"Британцы пытались осмотреть самолет без присутствия экипажа, что категорически запрещено действующими правилами. После прибытия в аэропорт сотрудника посольства и долгих переговоров удалось отстоять участие командира корабля в обзоре", - сообщили в посольстве.

"Наши попытки оперативно связаться с МИД Великобритании с целью выяснить причины некорректных действий британских сотрудников не привели к результатам. Посольством направлена нота с требованием к британской стороны дать разъяснения в связи с произошедшим", - говорится в сообщении.