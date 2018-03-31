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В Баку прошел митинг оппозиции, в котором приняли участие 1,2 тысячи человек

Митинг в Баку
17:39 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

В Баку приблизительно 1,2 тысячи человек приняли участие в митинге, организованным оппозицией, нарушений общественного порядка не было.

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в митинге, организованном оппозиционным движением Национальный совет демократических сил Азербайджана, партиями Народный фронт Азербайджана и "Мусават" в субботу в Баку, сообщает пресс-служба МВД республики.

"1,2 тыс. человек приняли участие в митинге оппозиции. Случаев грубого нарушения общественного порядка зафиксировано не было", - говорится в сообщении МВД.

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Лозунгами оппозиции на митинге были борьба с коррупцией, свободу политзаключенным, проведение демократических выборов. Митинг был санкционирован мэрией Баку.

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Азербайджан, Борьба с коррупцией, Демократические выборы, Количество участников, Митинг оппозиции в Баку, Освобождение политзаключенных, Требования.
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