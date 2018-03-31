В Баку прошел митинг оппозиции, в котором приняли участие 1,2 тысячи человек

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в митинге, организованном оппозиционным движением Национальный совет демократических сил Азербайджана, партиями Народный фронт Азербайджана и "Мусават" в субботу в Баку, сообщает пресс-служба МВД республики.

"1,2 тыс. человек приняли участие в митинге оппозиции. Случаев грубого нарушения общественного порядка зафиксировано не было", - говорится в сообщении МВД.

Лозунгами оппозиции на митинге были борьба с коррупцией, свободу политзаключенным, проведение демократических выборов. Митинг был санкционирован мэрией Баку.