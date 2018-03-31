Россия предлагает Британии паритет по дипломатам

Россия требует от Великобритании в течение месяца забрать из страны еще 50 дипломатов. Об этом написала в Фейсбуке официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В порядке ответной меры британской стороне в месячный срок надлежит путем соответствующих сокращений своего персонала привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании”, - отметила она. М. Захарова уточнила, что РФ предложила британской стороне "паритет": "Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны".