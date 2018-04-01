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Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово: губернатор области подал в отставку
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который занимал данный пост 21 год, после масштабного пожара в ТЦ "Зимняя вишня" подал в отставку.
Аман Тулеев, который руководил областью 21 год объявил об уходе в отставку. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации региона.
Об отставке "по собственному желанию" он попросил президента Владимира Путина, отмечается в сообщении.
Причины своей отставки Тулеев пояснил в видеообращении. "Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелым грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя", — сказал губернатор региона.
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По его словам, он "сделал все, что мог", но "надо же жить, жить дальше". В сети появилось новое видео пожара в ТЦ "Зимняя вишня".
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