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ИГИЛ могут готовить теракты на ЧМ-2018

ИГИЛ
20:08 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Расшифровки переписки членов ИГИЛ в Telegram позволяют судить, что террористы могут использовать дроны для транспортировки бомб.

Террористическая группировка ИГИЛ планирует осуществить ряд терактов в России во время проведения Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на сообщение группировки ИГИЛ в Telegram. В частности, по каналам ИГИЛ распространяются изображения, на которых, как предполагается, террористы используют беспилотные летательные аппараты для транспортировки бомб. На одной из фотографий, полученных специалистами по кибербезопасности, показано, как беспилотный аппарат выполняет транспортировки противотанковых ракет, а в подписи к фото указано, что бомбы такого типа выпускаются в ИГИЛ.  По данным источников в силах безопасности, террористы ИГИЛ могут оснастить химическими или бактериальными веществами беспилотные летательные аппараты. Кроме того, группировка якобы сможет отправлять смертников на стадионы.

Директор секретной службы президента России Владимира Путина сообщил, что за последние годы более 4500 граждан РФ уехали за границу, чтобы присоединиться к джихадским группам. В ФСБ опасаются, что боевики, обученные в Сирии, Ираке и Афганистане, вернутся в Россию, чтобы вызвать хаос на предстоящем чемпионате мира. Среди антитеррористических мер, лично одобренных В. Путиным, существуют ограничения в продаже оружия и взрывчатых веществ в тех регионах, которые будут принимать чемпионат мира, запрет на использование дронов возле стадионов и предварительная идентификация личности всех обладателей билетов. Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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Все по теме:

Дроны, ИГИЛ, Россия, Теракты, ЧМ-2018.
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