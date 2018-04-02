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МИД РФ попросил ответа на 13 вопросов у Организации по запрете химоружия

МИД РФ
07:28 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

РФ направила в Организацию по запрещению химоружия 13 вопросов по делу отравления Скрипаля.

Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило в Техсекретариат Организации список вопросов касательно изучения вещества, которым были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь.

Список, состоящий из 13 вопросов, опубликован на сайте МИД Российской Федерации.

Российская сторона назвала дело Скрипалей "сфабрикованным против России".

Россияне интересуются, в частности, какого рода данные и материальные свидетельства британцы предоставили в распоряжение Техсекретариата (образцы проб, результаты собственного анализа проб, другие улики), и возможности ее получения российской стороной.

Один из вопросов звучит: "Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу "новичок" по западной классификации?".

Также россияне интересуются процедурой отбора проб, и лабораториями, где будут эти пробы проанализированы.

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Все по теме:

Дело Скрипаля, МИД РФ, ОЗХО, Организация по запрещению химоружия, РФ.
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