Пожар в Кемерово: кто курировал превращение завода в "Зимнюю вишню"

По уголовному делу о пожаре в "Зимней вишне" в Кемерово арестованы уже семь человек - и, как заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, их будет больше.

У сгоревшего кемеровского торгового центра "сложная структура собственности". Издание "Медуза" узнало, кто курировал реконструкцию завода в торговый центр, который окзался могилой для 64 человек.

Помещениями в торговом центре владели, среди прочих, брат кемеровского мэра и бывший высокопоставленный полицейский, а его реконструкцией руководил бывший футболист Вячислав Вишневский, открывший сауны "Зимняя вишня" по всей России.

Более того: несмотря на то что кондитерские цеха превратились в торгово-развлекательный центр, разрешенный вид использования земли, на которой они находились, остался прежним - по бумагам она по-прежнему предназначалась "для размещения промышленных объектов". Юридически "Зимняя вишня" и сейчас продолжает оставаться заводом.

Участок, который был оформлен в ноябре 2015 года и на котором возникла пристройка с кинотеатром и детским игровым комплексом (там начался пожар), по документам также предназначен "для производственных нужд".

Напомним, в результате пожара, который 25 марта произошел в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.