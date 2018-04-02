Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Медицинская реформа в Украине: стартует первый этап Медицинская реформа в Украине: стартует первый этап
Новости: "ПриватБанк" подал иск в кипрский суд на структуру PwC "ПриватБанк" подал иск в кипрский суд на структуру PwC
Новости: Рафаэль Надаль стал первой ракеткой мира Рафаэль Надаль стал первой ракеткой мира
Новости: Археологические находки, вызывающие жаркие споры Археологические находки, вызывающие жаркие споры
X

Пожар в Кемерово: кто курировал превращение завода в "Зимнюю вишню"

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
11:14 Сегодня Телеграф
УНИАН

Участок земли, где находился торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово, по бумагам по-прежнему предназначался "для размещения промышленных объектов".

По уголовному делу о пожаре в "Зимней вишне" в Кемерово арестованы уже семь человек - и, как заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, их будет больше.

У сгоревшего кемеровского торгового центра "сложная структура собственности". Издание "Медуза" узнало, кто курировал реконструкцию завода в торговый центр, который окзался могилой для 64 человек.

Помещениями в торговом центре владели, среди прочих, брат кемеровского мэра и бывший высокопоставленный полицейский, а его реконструкцией руководил бывший футболист Вячислав Вишневский, открывший сауны "Зимняя вишня" по всей России.

Путин принял отставку губернатора Кемеровской области

Более того: несмотря на то что кондитерские цеха превратились в торгово-развлекательный центр, разрешенный вид использования земли, на которой они находились, остался прежним - по бумагам она по-прежнему предназначалась "для размещения промышленных объектов". Юридически "Зимняя вишня" и сейчас продолжает оставаться заводом.

Участок, который был оформлен в ноябре 2015 года и на котором возникла пристройка с кинотеатром и детским игровым комплексом (там начался пожар), по документам также предназначен "для производственных нужд".

Напомним, в результате пожара, который 25 марта произошел в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Завод, Пожар в ТЦ "Зимняя вишня", Пожар в ТЦ Кемерово, Собственники, Юридические документы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

Граждан РФ пугают "русофобией" в Британии РФ выслала немецких экспертов по безопасности Россия направила Британии ноту

Последние новости

Джунипер - самый счастливый лис в мире, который поднимет ваше настроение до небес Действенные способы взбодрить свой организм с утра Маникюр 2018: неотразимые идеи весеннего дизайна (Фото)
Сегодня читают
01 Кличко возвращается для реванша с Джошуа
02 "Шахтер" разгромил "Зарю"
03 Гол-шедевр Шапаренко в ворота "Мариуполя" (Видео)
04 Гол в ворота "Галатасарая" с 51 метра (Видео)
05 В России загорелся крупнейший завод
Новости сегодня
11:33 Невозможно сдержать смех: когда дизайнер пьян, но не хочет идти домой
11:27 Кабмин разрешил закупку представительских авто
11:24 Компания Renault провела дорожные тесты автомобиля Renault Captur
11:18 Вот вам и 1 апреля: Футболист подаст в суд на журнал за первоапрельскую шутку
11:02 "Левые" в Германии посетили в тюрьме Пучдемона
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Госказначейство: В казне Украины осталось 8,3 млрд грн Госказначейство: В казне Украины осталось 8,3 млрд грн
Новости: Лозовая осталась без воды Лозовая осталась без воды
Новости: Сегодня начинается весенний призыв в армию Сегодня начинается весенний призыв в армию
Новости: Столичный андеграунд или эволюция секонд-хенда Столичный андеграунд или эволюция секонд-хенда
Добавить комментарий
0