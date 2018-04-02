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Лавров: Запад играет в "детские игры"

Сергей Лавров
14:22 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

По словам главы российского МИД, Запад прибегает ко лжи и дезинформации, и ситуация хуже, чем в "холодную войну".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил с "холодной войной" отношения Российской Федерации со странами Запада и заявил, что прекратить должен тот, "кто первый начал". Об этом С. Лавров сказал на пресс-конференции в Москве.

"Много говорят о "холодной войне", много говорят, что ситуация хуже, чем она была в классическую "холодную войну", потому что тогда были какие-то правила, какие-то приличия соблюдались", - заявил С. Лавров. "Сейчас наши западные партнеры, имею в виду прежде всего Великобританию, США и несколько стран, которые слепо за ними следуют, все приличия отбросили, прибегают к откровенной лжи, к откровенной дезинформации. Мы на это отвечаем достаточно спокойно, хладнокровно, настаиваем на том, что любые обвинения, любые утверждения необходимо обосновывать фактами", - подчеркнул он. По словам С. Лаврова, страны Запада сокращают возможности для диалога с Россией, высылая дипломатов под надуманными предлогами.

"Когда фактов нет, начинают срывать зло на дипломатах, которые по определению призваны поддерживать отношения, разряжать сложные ситуации, искать пути преодоления сложностей. Сокращают возможности для такого диалога путем высылок дипломатов под надуманными предлогами", - добавил он. "Как далеко мы зайдем – мы все, я имею в виду – зависит не от нас: в дипломатии есть принцип взаимности, его никто не отменял, и этот принцип будет применяться последовательно. Если говорить, как говорили раньше в детстве, – кто первый начал, тот должен остановиться", - заявил С. Лавров. При этом он объявил, что Россия не хочет уподобляться Западу, который играет в "детские игры", но "пока партнеры занимаются этим".

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Все по теме:

Запад, МИД РФ, Россия, Сергей Лавров, Холодная война.
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