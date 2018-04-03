СК РФ назвал наиболее вероятную версию пожара в Кемерово

Следствие считает наиболее вероятной причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове короткое замыкание в батутном зале.

Следственный комитет распространил видеозапись, на которой глава ведомства Александр Бастрыкин в ходе рабочей поездки в Кемерово обсуждает с подчиненными промежуточные итоги расследования и версии трагедии, сообщает ТАСС.

По версии следствия, пожар возник в батутном центре и очень быстро распространился по всему зданию. В детском комплексе следователи обнаружили кабели высокого напряжения, проложенные через весь зал "в нарушение всех правил".

Очевидцы рассказали следователям, что "пучок электрических проводов свисал практически над ванной с мягкими [поролоновыми] кубиками".

Один из подчиненных сообщил главе СК, что самая большая группа погибших была найдена перед закрытой дверью кинозала, однако вторая дверь была открыта. Они умерли от отравления продуктами горения.

Родственники погибших и пострадавших во время встречи с Бастрыкиным попросили дать оценку действиям пожарных. По их мнению, были шансы спасти детей и взрослых, однако пожарные не открыли дверь в кинозале.

В этой связи глава СК поручил следователям проанализировать претензии граждан к работе экстренных служб при пожаре.