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Язык обучения нацменьшинств Латвии: Госдума РФ требует санкций

Госдума РФ
12:29 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Госдума РФ призвала ввести санкции против Латвии в связи с принятым законом об обучении нацменьшинств на государственном языке.

Госдума РФ приняла заявление о недопустимости ликвидации в Латвии школьного образования на языках национальных меньшинств, в котором предлагает ввести против Латвии специальные экономические меры.

Об этом сообщает РИА "Новости".

По мнению депутатов, действия латвийской власти, нарушающих права и свободы русскоязычных граждан в Латвии, должны повлечь за собой применение специальных экономических мер в отношении этой страны, предусмотренных федеральным законом "О специальных экономических мерах".

Согласно этому закону, специальные экономические меры могут быть направлены на запрещение финансовых операций или установление ограничений на их осуществление; изменение вывозных и (или) ввозных таможенных пошлин; установление ограничений на осуществление туристской деятельности; прекращение или приостановление действия международных торговых договоров и иных международных договоров РФ в области внешнеэкономических связей.

В тексте заявления также отмечается, что Латвия, будучи членом Европейского союза и Совета Европы, нарушает принципы, которые соблюдают большинство цивилизованных стран.

В заявлении предлагается отправить заявление в правительство России, ООН, парламентские ассамблеи ОДКБ и ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, а также в парламенты стран Совета Европы и в Сейм Латвии.

Как сообщалось, президент Латвии Раймондс Вейоніс 2 апреля утвердил образовательную реформу, согласно которой школы национальных меньшинств переходят на латышский язык обучения.

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Госдума РФ, Латвия, Нацменьшинства Латвии, Россия, Русскоязычные в Латвии.
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