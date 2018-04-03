Язык обучения нацменьшинств Латвии: Госдума РФ требует санкций
Госдума РФ призвала ввести санкции против Латвии в связи с принятым законом об обучении нацменьшинств на государственном языке.
Госдума РФ приняла заявление о недопустимости ликвидации в Латвии школьного образования на языках национальных меньшинств, в котором предлагает ввести против Латвии специальные экономические меры.
Об этом сообщает РИА "Новости".
По мнению депутатов, действия латвийской власти, нарушающих права и свободы русскоязычных граждан в Латвии, должны повлечь за собой применение специальных экономических мер в отношении этой страны, предусмотренных федеральным законом "О специальных экономических мерах".
Согласно этому закону, специальные экономические меры могут быть направлены на запрещение финансовых операций или установление ограничений на их осуществление; изменение вывозных и (или) ввозных таможенных пошлин; установление ограничений на осуществление туристской деятельности; прекращение или приостановление действия международных торговых договоров и иных международных договоров РФ в области внешнеэкономических связей.
В тексте заявления также отмечается, что Латвия, будучи членом Европейского союза и Совета Европы, нарушает принципы, которые соблюдают большинство цивилизованных стран.
В заявлении предлагается отправить заявление в правительство России, ООН, парламентские ассамблеи ОДКБ и ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, а также в парламенты стран Совета Европы и в Сейм Латвии.
Как сообщалось, президент Латвии Раймондс Вейоніс 2 апреля утвердил образовательную реформу, согласно которой школы национальных меньшинств переходят на латышский язык обучения.