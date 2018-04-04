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В Минске стала популярной "бдительность" по отношению к соседям

Минск
04:40 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Википедия

Жители Минска "стучат" на соседей, которые сдают квартиры, в налоговую.

В Беларуси, в минской налоговой инспекции сообщили о 68 фактов нелегальной сдачи жилплощади, о которых сообщили “бдительные” граждане.

Об этом сообщают белорусские СМИ.

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“В минской налоговой инспекции подвели первые итоги акции №Сдаешь квартиру — плати налоги№, в результате которой было выявлено 68 фактов нелегальной сдачи помещений. Налоговики просят минчан „стучать“ на тех, кто нелегально работает. Как отмечают налоговики, всего в инспекцию поступило 116 сигналов”, — пишет naviny.by

В то же время, по данным налоговой службы, “подобная информация регулярно поступает в письменном, электронном виде, а также на горячую линию телефона доверия Министерства по налогам и сборам”.

По данным Белта, за весь 2017 год на горячую линию по данному вопросу поступило 142 сообщения, то за первый квартал 2018-го — уже 53.

Как сообщал УНН, в Минске при попытке организовать оппозиционную шествие в честь 100-летия провозглашения Белорусской народной республики (День Воли) задержаны до 100 человек.

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Аренда, Беларусь, Минск, Недвижимость, Новости Беларуси.
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