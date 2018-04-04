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Венгерского посла объявили персоной нон грата в РФ

МИД РФ
14:40 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Российский МИД объявил персоной нон грата сотрудника посольства Венгрии.

В ответ на высылку из Венгрии российского дипломата из-за дела Сергея Скрипаля РФ в среду объявила персоной нон грата одного сотрудника венгерского посольства в Москве.

Об этом сообщается в заявлении на сайте МИД РФ.

По данным министерства, 4 апреля в российский МИД был вызван посол Венгрии в России Янош Балла.

Ему вручили ноту протеста и заявили, что "в ответ на недружественные и необоснованные требования Венгрии о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого "дела Скрипаля" российская сторона объявляет persona non grata сотрудника венгерского посольства".

26 марта Министерство иностранных дел Венгрии сообщило о высылке одного российского дипломата в ответ на отравление бывшего шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Британии.

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Все по теме:

Венгрия, МИД РФ, Отравление Скрипаля, Посол Венгрии в Москве, Янош Балла.
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