Венгерского посла объявили персоной нон грата в РФ

В ответ на высылку из Венгрии российского дипломата из-за дела Сергея Скрипаля РФ в среду объявила персоной нон грата одного сотрудника венгерского посольства в Москве.

Об этом сообщается в заявлении на сайте МИД РФ.

По данным министерства, 4 апреля в российский МИД был вызван посол Венгрии в России Янош Балла.

Ему вручили ноту протеста и заявили, что "в ответ на недружественные и необоснованные требования Венгрии о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого "дела Скрипаля" российская сторона объявляет persona non grata сотрудника венгерского посольства".

26 марта Министерство иностранных дел Венгрии сообщило о высылке одного российского дипломата в ответ на отравление бывшего шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Британии.