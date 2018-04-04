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В МИД РФ прокомментировали блокировку деятельности "фабрики троллей"

Facebook
18:46 Сегодня Телеграф
УНИАН

МИД РФ назвал блокировку в Facebook аккаунтов российской "фабрики троллей" борьбой с "альтернативной информацией".

Министерство иностранных дел Российской Федерации назвало блокировку в Facebook аккаунтов российской "фабрики троллей" борьбой с "альтернативной информацией".

Как передает собственный корреспондент в РФ, об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Обратили внимание на блокировку аккаунтов ряда российским СМИ, включая Федеральное агентство новостей в соцсети Facebook и Instagram, а также на заявление гендиректора Марка Цукерберга об активизации усилий Facebook по борьбе с так называемой российской фабрикой троллей", - сказал Захарова.

По ее словам, произошедшая блокировка последовала в рамках антироссийской кампании, в русле зачистки информационного пространства "от альтернативной информации" под предлогом вмешательства России в выборы в США.

Он считает, что природа соцсети предполагает стимулирование открытости, общения, обмена информацией, демократичности, но Facebook начинает применять "откровенно тоталитарные методы контроля, цензурированния, причем на основании сомнительных критериев принадлежности к пресловутым фабриками троллей".

По ее словам, таким образом Facebook демонстрирует лояльность властям США.

Как сообщалось, 4 апреля социальная сеть Facebook заблокировала более 270 страниц российского ”Агентства исследований интернета” (IRA), которые, по ее данным, использовались для политического влияния на пользователей из России и русскоязычных жителей стран-соседей РФ, среди которых и Украина.

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Все по теме:

Facebook, Мария Захарова, МИД РФ, Россия, РФ, США, Фабрика троллей.
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