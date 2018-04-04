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РФ запрашивает заседание Совбеза ООН по делу Скрипалей

Совбез ООН
22:47 Сегодня Телеграф
Укринформ

Россия требует заседания Совета Безопасности ООН по делу отравление Скрипалей.

Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по делу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

С просьбой к председателю СБ ООН обратился постпред России при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

"Мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра в три часа открытое заседания Совета безопасности по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанном с инцидентом в Солсбери", - сказал Небензя.

Как сообщалось, 4 марта в британском городе Солсбери был отравлен бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ответственность за отравление, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", разработанном еще в СССР. Около 30 стран, а также НАТО решили выслать российских дипломатов в ответ на применение Россией боевого химического вещества. Со своей стороны РФ объявила персонами нон грата дипломатов из 23 стран.

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Дело Скрипаля, Отравление в Солсбери, Россия, РФ, Совбез ООН, Совет Безопасности ООН.
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