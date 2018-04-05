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Из посольства США в Москве выехало 60 дипломатов

Посольство США
11:53 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Персонами нон-грата были объявлены 58 сотрудников посольства и 2 сотрудника консульства в Екатеринбурге.

Первые из 60 американских дипломатов, которых высылают из России, покинули на рассвете здание диппредставительства США в Москве. Как сообщают российские СМИ со ссылкой на очевидцев, примерно с 4 утра по московскому времени на территорию посольства начали заезжать автобусы. Колонна транспортных средств отправилась от диппредставительства до 7:00 мск. Дипломаты и их семьи выехали в направлении аэропорта на трех автобусах и микроавтобусе. Детали американская сторона не комментирует. Дипломатам США было предложено выехать из РФ до 5 апреля.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов, а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, в котором подозревают Москву. 29 марта глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о мерах России в ответ. 58 сотрудников американского посольства в Москве и два сотрудника генконсульства США в Екатеринбурге были объявлены персонами нон-грата. Россия также потребовала от Соединенных Штатов до 31 марта закрыть генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

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Дипломаты, Москва, Нон грата, Посольство США, Россия.
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