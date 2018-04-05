В Беларуси определили признаки "тунеядцев"

Правительство Беларуси своим постановлением N239 утвердило положение о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, а также порядке формирования и ведения базы таких граждан.

В частности, согласно положению, к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, относятся трудоспособные граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства (получившие разрешение на постоянное проживание), не осуществляющие трудовую, предпринимательскую, ремесленную, творческую, учебную или иную деятельность.

При этом из числа трудоспособных граждан, не занятых в экономике, исключаются граждане, занятость которых по объективным причинам затруднительна или невозможна.

В частности, к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, не относятся инвалиды, матери, воспитывающие ребенка до 7 лет, ребенка-инвалида до 18 лет, троих и более несовершеннолетних детей, пенсионеры, зарегистрированные в качестве безработных, и лица, потерявшие работу по уважительным причинам (в течение шести месяцев с даты увольнения), отбывающие наказание или находящиеся на принудительном лечении.

Также постановлением Министерству по налогам и сборам поручено обеспечить передачу Министерству труда и социальной защиты имущественных прав на программное обеспечение, связанное со сбором и передачей информации от государственных органов и иных организаций об участии граждан в финансировании государственных расходов.

Владельцем базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, определено Минтруда.

В базу данных включается следующая обязательная информация о гражданине: идентификационный номер; фамилия, собственное имя, отчество на русском языке; дата рождения; пол; гражданство; данные о регистрации по месту жительства (месту пребывания; вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность.

База данных будет интегрирована в общегосударственную автоматизированную информационную систему государственных информационных систем и ресурсов.

Как сообщалось, ранее в Беларуси действовал декрет N3 "О предупреждении социального иждивенчества", которым была установлена обязанность граждан республики, постоянно проживающих в стране иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней (полгода - ИФ), по уплате сбора в размере 20 базовых величин.

Принятие данного декрета вызвало активный протест со стороны населения Беларуси. Так, в феврале и марте прошлого года в ряде крупных городов страны прошли не санкционированные властями так называемые "марши нетунеядцев", после чего действие декрета было приостановлено.

В конце января текущего года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет №1, которым предусмотрена отмена "тунеядского" сбора с безработных. Согласно нормам нового декрета, сбор на финансирование государственных расходов взиматься с трудоспособных неработающих граждан не будет. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты.

Предусмотрено, что с 1 января 2019 года такие лица будут производить оплату субсидируемых государством услуг по их полной стоимости. Конкретный перечень таких услуг было поручено определить правительству до 1 апреля 2018 года.