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Лавров прокомментировал мнение Британии о производстве "Новичка" в Саратове

Сергей Лавров
15:16 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Сергей Лавров о "Новичке" в Саратове: Лондон судорожно ищет доказательства.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что сообщение Лондона об изготовлении "Новичка" в Саратовской области являются попытками Лондона найти оправдание своей необоснованной позиции по инциденту в Солсбери.

Об этом в пятницу он заявил журналистам, сообщает "Интерфакс".

"Это лишний раз показывает, что они пытаются лихорадочно и судорожно каждый день искать какие-то новые подтверждения своей абсолютно незащитимой позиции", - сказал Лавров.

Он отметил, что "эта позиция будет по-прежнему незащитима, пока Великобритания не согласится откровенно и честно, в соответствии с процедурой Конвенции о запрещении химоружия консультироваться и разбираться, положив все свои факты на стол, а не придерживая их в кармане".

"Подобного рода утверждения наших британских коллег мы знаем, доверять мы им не будем, а проверять хотим, но они не позволяют", - подчеркнул российский министр.

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Великобритания, МИД РФ, Новичок, Россия, РФ, Сергей Лавров.
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