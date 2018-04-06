Лавров прокомментировал мнение Британии о производстве "Новичка" в Саратове

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что сообщение Лондона об изготовлении "Новичка" в Саратовской области являются попытками Лондона найти оправдание своей необоснованной позиции по инциденту в Солсбери.

Об этом в пятницу он заявил журналистам, сообщает "Интерфакс".

"Это лишний раз показывает, что они пытаются лихорадочно и судорожно каждый день искать какие-то новые подтверждения своей абсолютно незащитимой позиции", - сказал Лавров.

Он отметил, что "эта позиция будет по-прежнему незащитима, пока Великобритания не согласится откровенно и честно, в соответствии с процедурой Конвенции о запрещении химоружия консультироваться и разбираться, положив все свои факты на стол, а не придерживая их в кармане".

"Подобного рода утверждения наших британских коллег мы знаем, доверять мы им не будем, а проверять хотим, но они не позволяют", - подчеркнул российский министр.