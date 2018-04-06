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Советник Путина хочет "воскресить" ICQ после запрета Telegram

ICQ
20:29 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Советник Путина рекомендует Telegram заменить на ранее популярный мессенджер ICQ.

Советник Владимира Путина по вопросам развития интернета посоветовал заменить Telegram мессенджером ICQ.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Советник президента РФ по развитию Интернета Герман Клименко после заявил, что в качестве альтернативы Telegram может порекомендовать ICQ – мессенджер, который был на пике популярности в конце 1990 – начале 2000 годов.

Одно из несомненных преимуществ ICQ, с точки зрения представителей власти, в том, что он принадлежит российской компании Mail.ru Group, держит серверы в России и готов в любой момент предоставить все данные пользователей любому из российских силовых ведомств.

Но если Telegram и действительно заблокируют, это не означает, что им перестанут пользоваться, просто для этого придется искать обходные пути. Поскольку блокировка в России начались не вчера, многие уже их нашли и настроили, а у тех, кто этого не сделал, появится дополнительный стимул.

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ICQ, Владимир Путин, РФ, Советник Путина.
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