Путин уволил 11 высокопоставленных генералов

Кадровые перестановки коснулись руководства МВД, Следственного комитета, ФСИН и МЧС.

Указ президента РФ, датированный 6 апреля, опубликован на российском Портале правовой информации, пишет ZN,UA.

Тем же указом Путин сделал новые назначения в МВД и Следственном комитете. Причины кадровых перестановок в документе не указаны.

Путин уволил с занимаемых должностей высокопоставленных должностных лиц Министерства внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Следственного комитета.

Ранее кадровые перестановки такого масштаба Путин проводил в июле прошлого года, уволив восемь генералов из структур МВД, МЧС и Федеральной службы исполнения наказаний.

Издание напоминает, что 6 апреля 2018 года США ввели санкции против 36 физических лиц и компаний из "кремлевского списка". В перечень попали семь олигархов, 17 высокопоставленных чиновников , а также 12 государственных и частных компаний.

В санкционный список попали бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Владимир Богданов, Андрей Скоч, сенатор Сулейман Керимов, а также министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава ВТБ Андрей Костин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и другие.

В списке компаний преимущественно структуры Олега Дерипаски - помимо "РусАла" и En+, это группа "ГАЗ" , агрохолдинг "Кубань", Basic Element Ltd, B-Finance Ltd, "ЕвроСибЭнерго", "Русские машины". В "черный список" также включены группа "Ренова", NPV Engineering и "Газпром бурение" Игоря Ротенберга, "Ладога Менеджмент" Кирилла Шамалова, государственный Рособоронэкспорт и банк РФК (принадлежит "Рособоронэкспорту" из "черного списка"). Их активы в США заморожены, а американским компаниям и гражданам запрещено заключать с ними какие-либо сделки.

30 января Министерство финансов США представило "кремлевский доклад". В списке 210 человек – 114 чиновников и парламентариев и 96 олигархов, приближенных к президенту России Владимиру Путину.