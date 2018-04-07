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Стало известно, почему отказали в визе племяннице Скрипаля

Солсбери
14:49 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

СМИ раскрыли причины отказа в британской визе племяннице Сергея Скрипаля.

Российская служба BBC опубликовала отрывок из сообщения властей Великобритании об отказе в выдаче визы Виктории Скрипаль, племяннице бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

В частности, указывается, что консула смутила цель визита Виктории.

"А). Нет никаких свидетельств того, что ранее вы уже посещали Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании. В). Сейчас Сергей Скрипаль не может принимать гостей. С). Нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет вашего визита", — говорится в тексте письма из консульского отдела.

Также в документе отмечается, что Виктория Скрипаль не доказала наличие средств на дорожные расходы и длительное пребывание на территории Великобритании. В соответствующей графе в анкете на визу она указала, что нигде в данный момент не работает, а на вопрос о наличии сбережений, других доходов или спонсоров ответила отрицательно.

4 апреля Виктория Скрипаль сообщала, что находится в Москве и ждет визу. "Вчера меня попросили остаться в Москве, чтобы получить визу. Мы стояли у посольства Великобритании и ждали звонка, но сегодня паспорт с визой я не получила", - сказала она тогда.

6 апреля стало известно, что британские власти отказали ей в визе.

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Великобритания, Дело Скрипалей, Отравление в Солсбери, Отравление Скрипаля, РФ.
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1 Комментарий
  • Норика 07.04.2018 15:12

    Что это за причины? Что раньше не посещала? Так не было поводов для этого. Что неизвестно, будет ли рада кузина её визиту? Так и в случае её- не дай Бог!- смерти кузина не смогла бы выразить свою радость визиту родственницы. Англичане изворачиваются в этой истории, как ужи на вертеле.

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