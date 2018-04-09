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Минобороны РФ обвиняет ВВС Израиля в атаке на авиабазу в Сирии

Минобороны РФ
11:53 Сегодня Телеграф
pravda.com.ua

Россия обвинила Израиль в ракетном ударе по авиабазе в Сирии.

Минобороны России заявило, что ракетный удар по находящейся в Сирии правительственной авиабазе нанесли израильские самолеты.

"9 апреля в период с 3:25 по 3:53 (по московскому времени) два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор", - цитирует "Интерфакс" российское военное ведомство.

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В Минобороны РФ отметили, что войска противовоздушной обороны Сирии смогли уничтожить пять из восьми ракет, а оставшиеся три ракеты достигли западной части аэродрома.

"Среди российских советников в Сирии пострадавших нет", - говорится также в сообщении.

В то же время, в израильском военном командовании отказываются комментировать сообщения российской стороны о том, что удар по сирийской авиабазе T-4 был нанесен самолетами ВВС Израиля.

"Представитель Армии обороны Израиля отказался комментировать российское заявление", - написала в понедельник на своем сайте газета "Джерузалем пост".

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ВВС Израиля, Израиль, Минобороны РФ, РФ, Сирия, Удар по авиабазе в Сирии.
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