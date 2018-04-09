В России падает рубль

Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник днем, евро поднялся выше 74 руб./EUR1 впервые с 4 августа 2016 года, доллар торгуется выше отметки 60 руб./$1 впервые с 16 ноября 2017 года.

Курс доллара в 15:10 составил 60,12 руб./$1, прибавив 1,95 рубля к уровню закрытия предыдущего дня, евро торговался на отметке 74,03 руб./$1 - плюс 2,65 рубля.

Заметное снижение рубля к евро и доллару объясняется введенными санкциями в отношении России со стороны США, а также обострившейся ситуацией вокруг Сирии. В пятницу Минфин США объявил о введении санкций в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка. Отмечалось, что данные санкции вводятся по итогам обнародованного в январе 2018 года "кремлевского доклада". В то же время, как пишут СМИ, в ближайшее время власти США обсудят новые санкции против России, связанные с сообщениями о недавней химической атаке в Сирии. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что за химическую атаку придется "заплатить большую цену", а Госдеп США возложил ответственность за нее на Россию.