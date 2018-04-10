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Сурков объяснил, почему РФ продолжит воевать и противостоять Западу

Флаг России
10:19 Сегодня Телеграф
Укринформ

Помощник Путина Владислав Сурков объяснил, почему Россия и дальше будет воевать.

Помощник президента РФ Путина Владислав Сурков, которого считают куратором боевиков на Донбассе, опубликовал статью о "геополитическом одиночестве" России.

Статья, посвященная взаимоотношениям Москвы и мира "Одиночество полукровки", вышла в журнале "Россия в глобальной политике".

Сурков, в частности, назвал 2014 год, год оккупации Крыма, завершением "путешествия России на Запад, прекращением многократных и бесплодных попыток стать частью Западной цивилизации".

"С 14-го года и далее простирается неопределенно долгое новое время, эпоха 14+, в которую нам предстоит сто (двести? триста?) лет геополитического одиночества", - написал помощник Путина. Он утверждает, что в 2014 году произошло "неизбежное", решено было прекратить "принижение" России.

Россия не смогла также стать частью Востока, поэтому, считает Сурков, "теперь будут востребованы идеологии третьего пути, третьего типа цивилизации, третьего мира, третьего Рима".

Одиночество, по его мнению, не означает полную изоляцию, безграничная открытость также невозможна.

"Россия, без сомнения, будет торговать, привлекать инвестиции, обмениваться знаниями, воевать (война ведь тоже способ общения), участвовать в коллаборациях, состоять в организациях, конкурировать и сотрудничать, вызывать страх и ненависть, любопытство, симпатию, восхищение. Только уже без ложных целей и самоотрицания", - заявляет Сурков.

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"Геополитическое одиночество" РФ, Владимир Путин, Владислав Сурков, Донбасс, Москва, Россия, РФ.
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