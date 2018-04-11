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Россия заблокировала резолюцию США по Сирии

Совбез ООН
04:44 Сегодня Телеграф
Укринформ

Кроме России, против американского проекта высказалась делегация Боливии, которая традиционно поддерживает российскую позицию. Представитель Китая воздержался.

Российская делегация в СБ ООН воспользовалась своим правом вето как постоянный член Совета для того, чтобы заблокировать американский проект резолюции, который предусматривал создание независимого механизма расследования химических атак в Сирии.

Голосование состоялось во вторник, во время заседания Совбеза на тему "Ситуация на Ближнем Востоке".

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"Результаты голосования следующие: 12 голосов "за", два голоса "против", одна делегация воздержалась. Проект резолюции не принимается, поскольку против него проголосовал один из постоянных членов Совета", - отметил председатель СБ ООН, постоянный представитель Перу при ООН.

Проект резолюции S/2018/321 был внесен Соединенными Штатами. Его соавторами выступили Канада, Франция, Нидерланды, Перу, Польша, Великобритания, Швеция и Турция.

Перед голосованием постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объяснила содержание документа: "Наше предложение осуждает (химические – ред.) атаки. Документ содержит требования немедленно обеспечить гуманитарный доступ к людям в городе Дума, призыв к сторонам обеспечить максимальное сотрудничество с расследованием, а также создать механизм расследования по установлению ответственных".

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Со своей стороны, глава российской делегации Василий Небензя прямо заявил, что "Россия не может поддержать американский проект". Он также заявил, что Соединенные Штаты хотят создать подобный механизм, наподобие Совместного механизма расследования ООН и ОЗХО. По версии российской стороны, этот механизм, который установил ответственность Асада в предыдущих химических атаках против гражданских, был "марионеткой в руках антидамасских сил".

Напомним: для того, чтобы проект Резолюции Совета Безопасности ООН считался принятым, его должны поддержать не менее девяти членов Совбеза. При этом, ни один из постоянных членов Совета – Великобритания, Китай, Россия, США и Франция - не должны проголосовать против.

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