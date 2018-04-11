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В Хабаровске упал вертолет, погибли шесть человек

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Место крушения
07:58 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: dvnovosti.ru

В российском городе Хабаровск разбился вертолет Ми-8, в результате чего погибли шесть человек.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе улиц Антенная – Хирургическая в российском Хабаровске. Все находившиеся на борту погибли, инцидент произошел в 04:30 по киевскому времени, передает РИА Новости, ссылаясь на ГУ МЧС.

"На пустыре (антенное поле) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток". По предварительной информации, на борту находилось шесть человек. Здания и сооружения не пострадали", — говорится в сообщении.

В результате ЧП, по предварительным данным, погибли все шесть человек, находившихся на борту. В то же время Следственный комитет информирует о двух погибших. В центре медицины катастроф сообщили, что на месте крушения возник пожар. "Все, что точно можем сказать — вертолет разлетелся на части", — сказал представитель центра.

В ГУ МЧС добавили, что обломки вертолета разбросаны в радиусе километра. Как сообщили в СК РФ, вертолет совершал учебно-тренировочный полет, на борту находился только экипаж. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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На место происшествия выехало руководство авиакомпании "Восток". В сети опубликован видеоролик с места крушения, на котором виден дым. По словам автора ролика, вертолет упал из-за того, что зацепился за вышку в тумане. Очевидцы утверждают, что слышали взрыв в районе падения вертолета Ми-8 в Хабаровске.

"Мы в начале услышали грохот, потом раздался звук, похожий на взрыв. Мы вышли на улицу и увидели дым", - рассказали РИА Новости работники цеха, расположенного неподалеку.

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Авария, Вертолет, Россия, Хабаровск.
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