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ФСБ: К попытке диверсий на Крымском мосту готовы

Крымский мост
17:08 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

В силовых ведомствах РФ отреагировали на угрозы терактов в отношении Крымского моста, силовики контролируют обстановку.

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что силовики готовы отразить любую попытку нападения на Крымский мост. Это стало ответом на новые угрозы устроить диверсию или нанести ракетный удар, когда по мосту откроется автомобильное движение. Самым вероятным сценарием нападения аналитики считают попытку использовать для удара грузовик, начиненный взрывчаткой, передает "Взгляд". А. Бортников уверяет, что силовики полностью контролируют обстановку в районе Крымского моста и готовы пресечь попытки диверсий. Контролируется как акватория Керченского пролива, так и воздушное пространство над ней. По мнению экспертов, самым уязвимым будущий мост окажется для нападения не с моря, а с суши. Самым простым способом будет попытка взорвать на мосту грузовик, начиненный взрывчаткой.

"Чтобы взорвать хотя бы один пролет, потребуется большое количество – от нескольких десятков до нескольких сотен килограммов – тротила", - заявил первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков. В этой связи эксперт не исключает, что при въезде на мост силовикам придется проверять большегрузные автомобили – или все подряд, или выборочно. "Что касается подхода к мосту с воды, у любой военно-морской базы существуют силы и средства для противодействия подводным диверсионным средствам. Они и будут развернуты возле моста", - добавил он. "Способов совершить теракт, некий подрыв или порчу инфраструктуры могут быть десятки", – считает вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" подполковник запаса Алексей Филатов. "Учитывая, что это не вокзал или футбольный стадион, а инфраструктура большой протяженности, защита будет достаточно сложной и дорогой", – полагает эксперт.

В конце прошлого года экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко назвал Крымский мост уязвимым для ударов военной авиации, а также для ракет наземного и морского базирования. Ранее в "Добровольческом движении ОУН" пригрозили терактами в день открытия Крымского моста. В частности, ее члены грозили атаками на дипмиссии РФ в Украине и за ее пределами.

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диверсии, Крым, Крымский мост, Россия, Украина, ФСБ.
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