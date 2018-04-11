Российский рубль ускорил падение после заявления Трампа

Российский рубль ускорил падение после предупреждения президента США Дональда Трампа в адрес России о готовности нанести удар по Сирии, доллар уже по 65 руб.

На заявлении Трампа курс доллара подскакивал до 65,06 рубля — максимума с ноября 2016 года, евро до 80,5 рубля — максимума с марта 2016 года.

Как сообщалось, Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии. В своем Twitter он отреагировал на заявление российского посла в Ливане о том, что Москва готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону Сирии.

"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут славные, новые и "умные". Не надо поддерживать "газовое животное-убийцу", которое убивает своих граждан и получает удовольствие", - говорится в сообщении Трампа.

Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил ливанскому телеканалу "Аль-Манар", что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.

"Россия будет исполнять заявление своего президента, связанное с любой агрессией США на Сирию, сбивая американские ракеты и нанося удары по источникам огня", - передает телеканал слова посла.

По информации Reuters, российский дипломат заявил: "Если американцы ударят... их ракеты будут сбиты, а также источники, из которых эти ракеты будут выпущены".