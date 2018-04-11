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"Трамп не наш": российские казаки лишили званий президента США

Дональд Трамп
17:24 Сегодня Телеграф
Укринформ

Российские казаки "сорвали погоны" с Дональда Трампа в связи с недавними заявлениями лидера США.

Казаки из петербургского общества "Ирбис" лишили президента США Дональда Трампа звания почетного казака на фоне обострения отношений между Россией и Америкой. В ближайшее время казаки собираются сжечь чучело Трампа.

Об этом в среду сообщает "Росбалт".

"Когда в 2016 году прошли выборы президента США и Госдума с шампанским отмечала победу Трампа, и Владимир Владимирович Путин поздравил его, мы на фоне эйфории сделали Трампа почетным членом казачьего общества. Не есаулом, а именно почетным членом. Мы пригласили нового президента США к нам в гости в казачий хутор, так как предполагалось, что в Петербурге, на родине Путина, состоится встреча с Трампом. Потом политические события начали развиваться не так радостно для нас, как хотелось. И поняв, что мы заблуждались, мы приняли решение Трампа разжаловать, исключить с позором из организации. Что и было сделано", - сказал председатель "Ирбиса" Андрей Поляков.

В ближайшее время казаки собираются торжественно сжечь чучело Трампа в Петербурге. "Обольем бензином и сожжем вместе с американским флагом", - пообещал атаман.

По его словам, причиной таких действий стало "оскорбление государства, а это нельзя терпеть".

Президент США Дональд Трамп ранее обвинил Россию и Иран в поддержке режима сирийского президента Башара Асада.

6 апреля власти США объявили санкции против ряда должностных лиц, компаний и олигархов из России. Это привело к обвалу российского фондового рынка и серьезному ослаблению рубля.

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Андрей Поляков, Дональд Трамп, Ирбис, Российские казаки, РФ, США.
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