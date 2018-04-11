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Экзит-пол: Алиев выигрывает выборы

Ильхам Алиев
19:53 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Явка на выборах президента Азербайджана составила почти 70%, за Алиева отдали голоса больше 80% избирателей.

Согласно данным экзит-полла, проведенного независимым исследовательским центром "Els", действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев побеждает на выборах главы государства, набирая 82,71%.

"По данным экзит-полла, явка на выборах составила 68,7%. За действующего президента проголосовали 82,71%", - сказала руководитель центра "Els" Ирада Ягубова на пресс-конференции в среду.

Она также сообщила, что самовыдвиженец Захид Орудж, по данным экзит-полла, набирает 3,37%, Сардар Джалалоглу (Демократическая партия) - 3,56%, Хафиз Гаджиев (Современный Мусават) - 2,1%, Фарадж Гулиев (Партия движения национального возрождения) - 1,33%, Гудрат Гасангулиев (Партия единого народного фронта) - 4,23%, Рази Нуруллаев (Альтернативный народный фронт) - 0,92% и Араз Ализаде (Социал-демократическая партия) - 1,87%.

И.Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбирался главой государства в 2008 и в 2013 годах. Согласно изменениям, внесенным осенью 2016 года в Конституцию Азербайджана, президент страны на внеочередных выборах 11 апреля избирается на семь лет.

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Азербайджан, Выборы, Ильхам Алиев, Президент, Экзит-пол.
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