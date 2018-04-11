Путин назвал обстановку в мире "хаотичной"

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что обстановка в мире становится все "более хаотичной". Об этом он сказал на церемонии принятия верительных грамот от послов иностранных государств. "Положение дел в мире не может не вызывать беспокойства. Обстановка в мире становится все более хаотичной. Тем не менее, мы надеемся, что здравый смысл в конце концов возобладает и международные отношения войдут в позитивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой", - сказал В. Путин.

По его словам, дипломатия должна выработать оптимальные "опирающиеся на баланс разных интересов решения". Он также призвал дипломатов искать ответы на масштабные вызовы и угрозы: терроризм, незаконный оборот наркотиков, оргпреступность, распространения оружия массового поражения и изменения климата. В. Путин заявил, что Россия будет "выступать за укрепления глобальной и региональной безопасности и стабильности", а также соблюдать "свои международные обязательства, выстраивать взаимодействия со своими партнерами на конструктивной уважительной основе......Будем продвигать мировую положительную устремленную в будущее повестку дня, работать в целях обеспечения устойчивого развития, благополучия и процветания человечества", - сказал В. Путин.