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ИГИЛ угрожает Путину

ИГИЛ
22:53 Ср, 11 Апрель 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Террористы опубликовали плакат, на котором угрожают Владимиру Путину расправой на ЧМ-2018.

Террористическая организация Исламское государство угрожает расправой над президентом России Владимиром Путиным. Сначала сторонники ИГИЛ с помощью группы Wafa Media Foundation начали делиться провоцирующим плакатом в Telegram. Затем он перешел в Twitter, где плакат нашли органы, занимавшиеся мониторингом терроризма. На плакате Путин изображен на трибунах стадиона под прицелом снайпера:

 

Фото: Facebook

"Россия-2018. Путин, ты неверный. Ты заплатишь за убийство мусульман". Вероятно, таким образом ИГИЛ хочет отомстить президенту России за действия на территории Сирии в поддержку Башара Асада, что, фактически, является войной против ИГИЛ. Т Террористы угрожают терактами во время чемпионата мира-2018.

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Все по теме:

Владимир Путин, ИГИЛ, Россия, Теракт, ЧМ-2018.
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