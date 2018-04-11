ИГИЛ угрожает Путину

Террористическая организация Исламское государство угрожает расправой над президентом России Владимиром Путиным. Сначала сторонники ИГИЛ с помощью группы Wafa Media Foundation начали делиться провоцирующим плакатом в Telegram. Затем он перешел в Twitter, где плакат нашли органы, занимавшиеся мониторингом терроризма. На плакате Путин изображен на трибунах стадиона под прицелом снайпера:

Фото: Facebook

"Россия-2018. Путин, ты неверный. Ты заплатишь за убийство мусульман". Вероятно, таким образом ИГИЛ хочет отомстить президенту России за действия на территории Сирии в поддержку Башара Асада, что, фактически, является войной против ИГИЛ. Т Террористы угрожают терактами во время чемпионата мира-2018.