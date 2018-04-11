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СМИ: ПВО России привели в боевую готовность

ПВО РФ
21:48 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

В связи с возможным ударом США по Сирии российские ударные силы ВС и ПВО приведены в боевую готовность.

Россия привела в готовность войска противовоздушной обороны и разведки, а также ударные силы ВС. Об этом сообщает Эхо Москвы. По словам главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, это связано с возможным ракетным ударом США по Сирии.

Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии в ответ на химическую атаку в сирийской Думе, несмотря на угрозы со стороны России сбивать эти ракеты. 7 апреля было заявлено о подозрении на химическую атаку в сирийском городе Дума, в Восточной Гуте. В результате атаки погибли как минимум 70 человек и еще более тысячи пострадали.

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Готовность, ПВО, Ракеты, Россия, Сирия, США.
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