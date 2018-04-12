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Готовится встреча НАТО-Россия

Россия-НАТО
07:28 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Начальник Генштаба РФ и Главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе готовятся к личной встрече.

Главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе заявил о готовности лично встретиться с начальником Генштаба вооруженных сил РФ. Об этом сообщила заместитель генсека Североатлантического альянса Роуз Геттемюллер в интервью российскому изданию "КоммерсантЪ". По ее словам, решению предшествовал телефонный разговор между сторонами.

"21 марта состоялся телефонный разговор между верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кертисом Скапарротти и начальником Генштаба вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. А на днях они подтвердили, что хотят лично встретиться на третьей неделе апреля. Считаю это очень хорошим индикатором того, что каналы коммуникации работают", - заявила замегенсека НАТО.

По её словам, речь во время встречи пойдет об укреплении транспарентности и предсказуемости в отношениях, предотвращению опасных инцидентов и наращиванию доверия. Р. Геттемюллер также добавила, что "Россия призывает НАТО к серьезному диалогу и к разблокированию контактов по военной линии". Она поддержала такое стремление и подчеркнула, что в Альянсе хотели бы как можно скорее провести встречу Совета Россия-НАТО.

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Встреча, Генштаб, Европа, НАТО, Россия.
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