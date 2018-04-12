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В России засомневались в аутентичности заявления Юлии Скрипаль

Юлия Скрипаль
10:57 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Представителей российского посольства в Британии смущает тот факт, что эти заявления публикует британская полиция.

В посольстве России в Британиии усомнились в аутентичности заявления Юлии Скрипаль, опубликованного лондонской полицией, в котом дочь бывшего шпиона отказывается от встречи с представителями российского посольства.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении говорится о том, что опубликованное полицией заявление укрепляет их опасения, что Юлию насильно лишают свободы.

"Как и прежде, хотелось бы удостовериться, что заявление действительно исходит от Юлии. В этом есть большие сомнения. Текст явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром – консулами, журналистами, родственниками", - говорится в сообщении.

Представителей посольства "изумляет" то, что в заявлении Юлия сообщает, что никто не говорит от её имени, но при этом она не зачитывает его на камеру, а публикует через сайт Скотланд-Ярда.

При этом в своём заявлении Юлия сообщала, что ещё недостаточно окрепла, чтоб давать подобные интервью в СМИ, хоть и планирует сделать это в будущем.

Она подчеркивает, что слова её сестры Виктории не должны восприниматься, как заявления Юлии или её отца.

"Я хочу подчеркнуть, что никто не может говорить за меня или за моего отца, кроме нас самих. Я благодарна своей двоюродной сестре Виктории за ее беспокойство о нас, но хочу попросить ее пока не пытаться навестить нас или каким-то образом связаться со мной. Ее мнение и утверждения - не мои и не моего отца", - говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания 4 марта в британском городе Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

Ситуация вокруг отравления Скрипалей привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.

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Великобритания, Дело Скрипаля, Россия, Скотланд-Ярд, Юлия Скрипаль.
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