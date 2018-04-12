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Самолет Як-130 разбился в России

Як-130
12:55 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Во время тренировочного полета в Воронежской области командир экипажа доложил о неисправности, пилоты катапультировались.

Учебно-боевой самолет Як-130 потерпел аварию в Воронежской области в ходе планового учебно-тренировочного полёта, оба пилота катапультировались. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Отмечается, что авария произошла сегодня около 9 часов 40 минут в ходе проведения планового учебно -тренировочного полёта самолета авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в городе Борисоглебск (Воронежская область).

Сообщается, что командир экипажа доложил о возникновении технической неисправности одного из агрегатов машины, препятствующей продолжению полета. В свою очередь руководитель полётов дал команду на катапультирование. "Оба пилота, летчик-инструктор и курсант, благополучно катапультировались, приземлились и самостоятельно вышли на связь с аэродромом. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений нет", - отметили в Минобороны. Для выяснения причин и обстоятельств происшествия приступила к работе специальная комиссия службы безопасности полётов авиации Вооруженных сил РФ.

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Все по теме:

Катапультирование, Неисправность, Пилоты, Полет, Самолет, Як-130.
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