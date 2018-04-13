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В России готовят ответ на "антироссийскую политику США"

Госдума РФ
11:13 Сегодня Телеграф
УНИАН

В российскую Госдуму внесли законопроект, который предусматривает меры в ответ на "антироссийскую политику США".

В Госдуме РФ анонсировали закон с ответными мерами "на хамское поведение со стороны США".

Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, соответствующий закон внесли главы фракций.

"В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к нашей стране мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса", - сказал Володин.

"Мы планируем обсудить законопроект на Совете Госдумы с участием представителей всех фракций, разослать его в регионы нашим коллегам, проработать еще раз с экспертами и правительством России. После чего рассмотрим его на ближайшем заседании Госдумы", - добавил он.

Внеочередное заседание Совета Госдумы планируется на 16 апреля. Законопроект разработан как ответная мера на введение санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц.

Как сообщалось, 6 апреля управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства Соединенных Штатов Америки ввело санкции против 7 российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высших должностных лиц.

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Госдума, Госдума РФ, Отравление Скрипаля, РФ, Санкции.
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