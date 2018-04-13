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В России заблокировали Telegram

Telegram
12:00 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Суд разрешил немедленно начать блокировку Telegram в России.

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

Соответствующее решение вынесла 13 апреля судья Юлия Смолина, сообщает Украинская правда со ссылкой на Медиазона.

Таким образом суд дал согласие начать блокировку немедленно.

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Согласно решению, к мессенджеру должны ограничить доступ до исполнения обязанностей по передаче ключей шифрования ФСБ.

Роскомнадзор угрожал заблокировать Telegram, если мессенджер не предоставит ключи для декодирования сообщений пользователей. На исполнение требований мессенджеру дали 15 суток, но Telegram ключи не предоставил.

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Telegram, Мессенджер Telegram, Роскомнадзор, Россия, Суд.
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