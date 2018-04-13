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В МИД РФ отрицают и называют постановкой факт химатаки в Сирии

Сергей Лавров
14:42 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал химатаку в Сирии "постановкой русофобского государства".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства того, что вероятная химическая атака в сирийском городе Дума была постановкой спецслужб "одного русофобского государства".

Об этом сообщает российское информационное агентство "РИА Новости".

По его словам, к постановке "приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании".

Лавров отметил, что в Сирию выехала миссия экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Она должна прибыть в Дамаск, по-моему, завтра утром, и мы рассчитываем, что без промедления она поедет в Думу, где никаких подтверждений применения химического оружия, хлора или какого-то другого, наши специалисты, которые обследовали это место, не обнаружили", - сказал он.

Согласно информации Сирийской группы помощи, в субботу в вероятной химической атаке на город Дума погибли по меньшей мере 60 человек и более тысячи получили травмы. Врачи и свидетели отметили, что у жертв были симптомы отравления, возможно, нервным агентом, и сообщили о запахе газа хлора.

США заявили, что получили образцы крови и мочи пострадавших в нападении в сирийской Думе, анализ которых дал положительный результат на содержание элементов химического оружия.

Французский президент Эммануэль Макрон ранее заявил, что у Франции есть доказательства того, что режим Башара Асада использовал химическое оружие в Сирии против гражданского населения.

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Все по теме:

Дума, МИД РФ, Москва, ОЗХО, РФ, Сергей Лавров, Сирия, Химатака в Сирии.
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