Россия выдворяет грузинского дипломата при посольстве Швейцарии

Российская сторона вручила ноту временному поверенному в делах Швейцарии об объявлении неприемлемым лицом сотрудника Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве, ему надлежит покинуть территорию России в течение 7 дней, сообщил МИД РФ.

"В ответ на необоснованное решение Грузии о высылке сотрудника Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси в связи с бездоказательными обвинениями Великобритании в адрес нашей страны по т.н. "делу Скрипалей" российская сторона объявила неприемлемым лицом сотрудника Секции интересов Грузии при Посольстве Швейцарии в Москве. Ему надлежит покинуть территорию России в течение 7 дней", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в пятницу.

"Соответствующая нота вручена 13 апреля временному поверенному в делах Швейцарии в России П.Францену", - добавили в МИД.

После российского вторжения в Грузию летом 2008 года Тбилиси разорвал дипломатические отношения с РФ. С марта 2009 года в Тбилиси и Москве работают секции интересов двух стран при посольствах Швейцарии.