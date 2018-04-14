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МИД РФ: Ударом по Сирии пытаются расчленить страну

МИД России
17:43 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

В министерстве заявили, что, прикрываясь гуманитарной риторикой, Запад проводит акцию устрашения.

В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что среди объектов, подвергшихся ударам крылатых ракет США и союзников есть научно-исследовательский центр в сирийской столице, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. В российском МИДе считают, что эта "рассчитанная на устрашение акция предпринята под абсолютно надуманным предлогом якобы использования сирийскими властями химического оружия в пригороде Дамаска городе Дума 7 апреля".

В МИДе считают, что были проигнорированы предоставленные сирийским правительством и российской стороной факты, которые свидетельствуют о "преднамеренной циничной инсценировке" ситуации в Думе. "Удары нанесены в тот момент, когда инспекторы Организации по запрещению химического оружия должны были отправиться в Думу с задачей установить истину. Есть все основания считать, что целью нападения на Сирию было препятствование работе инспекторов ОЗХО", - отметили в МИД РФ. "Становится окончательно понятно, что те на Западе, кто прикрывается гуманитарной риторикой и пытается оправдать свое военное присутствие в Сирии потребностями разгрома джихадистов, на самом деле с ними за одно и ведут дело к расчленению страны", - подытожили в российском МИДе.

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Запад, МИД РФ, Россия, Сирия, УДАР.
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