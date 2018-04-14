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РФ выдвинула альтернативную версию отравления Скрипалей

Солсбери
22:03 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Согласно выводам швейцарских специалистов, в пробах с места отравление присутствует вещество А234, изготавливаемое в США и Британии.

При отравлении Сергея и Юлии Скрипаль использовалось химическое вещество BZ, которое стояло на вооружении США и Великобритании. Об этом сообщает "РИА Новости".

К таким выводам, как заявил в субботу глава МИД России Сергей Лавров, пришли эксперты швейцарского центра радиологического и химико-биологического анализа, которые изучили пробы, взятые ОЗХО с места отравления бывшего разведчика ГРУ и его дочери в Солсбери. В образцах также было выявлено наличие отравляющего вещества нервно-паралитического действия А234, рассказал он.

По словам российского министра, в докладе Организации по запрещению химического оружия термин "Новичок" вообще не упоминается. "Там приведена длинная химическая формула, которая, по оценке наших специалистов, указывает на вещество, которое разрабатывалось во многих странах, и никакого особого секрета не представляет", — заявил С. Лавров. В Великобритании уверены, что только Россия имеет технические средства для проведения такой операции. В Великобритании нет альтернативных логического объяснения инцидента.

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Дело Скрипаля, Отравление, Россия, Сергей Лавров, Солсбери.
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