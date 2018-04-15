Россия не планирует выводить свои войска из Приднестровья
Приднестровье, где русскоязычное население составляет большинство, провозгласило независимость от Молдовы в 1990 году.
Россия не пойдет на сворачивание миротворческой миссии в Приднестровье.
Об этом заявил на своей странице в Facebook вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, сообщает zn.ua.
"Мы не допустим деградации статуса Приднестровья, где проживают наши соотечественники и сограждане, и не пойдем на сворачивание нашей миротворческой миссии", − написал Рогозин.
При этом, отмечает издание, российский вице-премьер дал понять, что мнение самой Молдовы по вопросу Приднестровья не очень-то интересует Москву, раз и навсегда выработавшую линию поведения при требовании Молдовы вывести войска из Приднестровья.
"У нас нет ни малейших иллюзий относительно реальной ситуации в Молдове, правительство которой находится под контролем манипулятора и мафиози В.Плахотнюка", - отметил Рогозин.
Он сообщил, что РФ находится в постоянном контакте с президентом, правительством и Верховным Советом Приднестровья.
"Мы ищем и находим решение всех сложных проблем, которые создаются Кишиневом и Западом для ужесточения блокады этой непризнанной Республики", − подчеркнул вице-премьер.
Напомним, Кишинев хочет договориться с Киевом о выводе российских войск из Приднестровья через коридор на территории Украины.
Приднестровье, где русскоязычное население составляет большинство, провозгласило независимость от Молдовы в 1990 году. Россия поддерживает сепаратистский режим в регионе, а присутствие своих войск называет "миротворческой операцией". В то же время международное сообщество признает Приднестровье частью Молдовы.
На территории непризнанного Приднестровья дислоцированы части 14-й российской армии. На Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года Россия обязалась вывести свои войска и вооружение из Приднестровья, однако обязательство так и не было выполнено.
В мае прошлого года Конституционный суд Молдовы постановил, что пребывание российских вооруженных сил на территории Приднестровья противоречит нейтралитету государства. Москва, в свою очередь, осудила такой "неожиданный" и "не очень дружественный" шаг.
В сентябре 2017 года премьер-министр Молдовы Павел Филип о время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН заявил о том, что Молдова требует полного и безоговорочного вывода российских войск, незаконно расквартированных на территории Приднестровья.