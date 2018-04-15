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Россия не планирует выводить свои войска из Приднестровья

Дмитрий Рогозин
03:46 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Приднестровье, где русскоязычное население составляет большинство, провозгласило независимость от Молдовы в 1990 году.

Россия не пойдет на сворачивание миротворческой миссии в Приднестровье.

Об этом заявил на своей странице в Facebook вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, сообщает zn.ua.

"Мы не допустим деградации статуса Приднестровья, где проживают наши соотечественники и сограждане, и не пойдем на сворачивание нашей миротворческой миссии", − написал Рогозин.

При этом, отмечает издание, российский вице-премьер дал понять, что мнение самой Молдовы по вопросу Приднестровья не очень-то интересует Москву, раз и навсегда выработавшую линию поведения при требовании Молдовы вывести войска из Приднестровья.

"У нас нет ни малейших иллюзий относительно реальной ситуации в Молдове, правительство которой находится под контролем манипулятора и мафиози В.Плахотнюка", - отметил Рогозин.

Он сообщил, что РФ находится в постоянном контакте с президентом, правительством и Верховным Советом Приднестровья.

"Мы ищем и находим решение всех сложных проблем, которые создаются Кишиневом и Западом для ужесточения блокады этой непризнанной Республики", − подчеркнул вице-премьер.

Напомним, Кишинев хочет договориться с Киевом о выводе российских войск из Приднестровья через коридор на территории Украины.

Приднестровье, где русскоязычное население составляет большинство, провозгласило независимость от Молдовы в 1990 году. Россия поддерживает сепаратистский режим в регионе, а присутствие своих войск называет "миротворческой операцией". В то же время международное сообщество признает Приднестровье частью Молдовы.

На территории непризнанного Приднестровья дислоцированы части 14-й российской армии. На Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года Россия обязалась вывести свои войска и вооружение из Приднестровья, однако обязательство так и не было выполнено.

В мае прошлого года Конституционный суд Молдовы постановил, что пребывание российских вооруженных сил на территории Приднестровья противоречит нейтралитету государства. Москва, в свою очередь, осудила такой "неожиданный" и "не очень дружественный" шаг.

В сентябре 2017 года премьер-министр Молдовы Павел Филип о время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН заявил о том, что Молдова требует полного и безоговорочного вывода российских войск, незаконно расквартированных на территории Приднестровья.

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Дмитрий Рогозин, Европа, Молдова, Приднестровье, Россия.
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