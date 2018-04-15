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В России проанализируют необходимость блокировки VPN-сервисов

Владимир Крупенников
14:51 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Ранее Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

Госдума России в связи с блокировкой мессенджера Telegram проанализирует необходимость законодательно исключить использование VPN-сервисов.

Как сообщает Экономическая правда со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников.

"Роскомнадзор еще не сталкивался с блокировкой такого масштаба. Сейчас мы посмотрим, потребуется ли принятие дополнительных законодательных мер, чтобы исключить использование VPN, соответственно, будем думать, как это сделать", — сказал Крупенников.

В своем телеграм-канале Павел Дуров, комментируя блокировку Telegram, заявил, что конфиденциальность в сети не продается, а права человека не должны быть скомпроментированы из страха или жадности.

Адвокаты международной правозащитной организации "Агора", которая представляет интересы Telegram, заявили о планах обжаловать приговор суда.

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Telegram, VPN-сервисы, Блокировки, Владимир Крупенников.
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