В России проанализируют необходимость блокировки VPN-сервисов

Госдума России в связи с блокировкой мессенджера Telegram проанализирует необходимость законодательно исключить использование VPN-сервисов.

Как сообщает Экономическая правда со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников.

"Роскомнадзор еще не сталкивался с блокировкой такого масштаба. Сейчас мы посмотрим, потребуется ли принятие дополнительных законодательных мер, чтобы исключить использование VPN, соответственно, будем думать, как это сделать", — сказал Крупенников.

В своем телеграм-канале Павел Дуров, комментируя блокировку Telegram, заявил, что конфиденциальность в сети не продается, а права человека не должны быть скомпроментированы из страха или жадности.

Адвокаты международной правозащитной организации "Агора", которая представляет интересы Telegram, заявили о планах обжаловать приговор суда.